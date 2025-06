Gilvan e Câmara têm dobradinha de sucesso

A dobradinha entre o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) e a Câmara vem rendendo bons frutos a Santo André. Agora mais parceiros do que nunca, os vereadores aprovaram 14 projetos só neste último pacote, com direito a R$ 200 milhões em investimentos. Detalhe: dos 27 vereadores, 26 disseram sim às propostas do Executivo. É uma Câmara que, segundo o próprio Gilvan, não tem olhado para a cor partidária. É dinheiro para asfaltar a cidade quase toda com o Rua Nova, cuidar da saúde com o QualiSaúde, levantar um novo COI (Centro de Operações Integradas) e até instalar 900 novas câmeras. O prefeito agradece: os vereadores trazem as demandas e, de quebra, ajudam a viabilizar os projetos. Afinal, quem não quer ser o mensageiro de boas notícias no bairro?

Bastidores

Prestígio

Especulado para ser candidato a vice-governador em eventual reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL-foto), deu mais uma vez demonstração de força na entrega de 120 apartamentos em São Bernardo na última quinta-feira (26). O liberal foi bastante prestigiado ao lado de Tarcísio, que anda cogitado para a disputa presidencial. Parece notório que o caminho de André do Prado deve mudar da Alesp para o Palácio dos Bandeirantes.

Até julho

Ainda sobre o governador, após passar por São Bernardo três vezes em um espaço de 51 dias, Tarcísio de Freitas confirmou a quarta visita já para o próximo mês, para entregar outras 256 unidades habitacionais e a alça de acesso no km 31 da Rodovia Anchieta. E não para por aí, visto que o governador sinalizou que voltará em agosto, mês em que se celebra o aniversário da cidade, para a entrega da Praça da Cidadania.

Nos bastidores 1

As visitas constantes de Tarcísio de Freitas agitam os bastidores do Grande ABC. Alguns apostam que o governador vê São Bernardo, maior cidade do ABC e berço de disputas eleitorais relevantes, como estratégica no mapa político para 2026, aliado ao fato de o prefeito Marcelo Lima (Podemos) ter um governo que entrega e rápido. Aliados acreditam que Tarcísio age como alguém que sabe reconhecer onde o cenário é favorável e busca associar sua imagem a uma liderança local que cresce.

Nos bastidores 2

Políticos da região comentam ainda que a proximidade do governador com São Bernardo é uma forma de consolidar sua marca em regiões-chave e que colar sua imagem a um governo que apresenta bons resultados pode ser mais eficiente do que uma campanha institucional. Outros apostam ainda que Tarcísio de Freitas vai concorrer à presidência da República em 2026, apesar de suas negativas, e nada melhor do que contar com bom capital político no berço do PT, partido do presidente Lula, que vai disputar a reeleição e hoje tem um governo reprovado por mais de 50% dos eleitores.

Revogação

A Câmara de Diadema aprovou na última quinta-feira (26) proposta do Executivo que revoga integralmente a Lei Complementar nº 563, que alterou a nomenclatura de Guarda Civil Municipal de Diadema para Polícia Municipal de Diadema. Segundo justificativa do governo Taka Yamauchi (MDB), a alteração de nomenclatura instaurou uma controvérsia jurídica de “grande magnitude, passível de extensos e onerosos questionamentos judiciais que podem comprometer a eficácia e a regularidade das ações da instituição”.