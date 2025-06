Detran-SP abre o calendário oficial do licenciamento 2025

Começa a valer na próxima terça-feira (1º de julho), o calendário oficial do licenciamento de 2025. Veículos com placas de final 1 e 2 ainda não licenciados devem ter o débito quitado até o final do mês. Em agosto, será a vez dos veículos de placa com final 3 e 4, e assim sucessivamente (confira o calendário abaixo).

Muitos já se anteciparam neste ano. De acordo com dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), 8,5 milhões registrados no Estado de São Paulo tiveram seu licenciamento feito até o final de maio, antes do início do calendário oficial.

Ao todo, cerca de 21 milhões de motos, automóveis, camionetas e outros devem ser licenciados ao longo de 2025. A taxa deste ano é de R$ 167,74. Para licenciar um veículo registrado em São Paulo, é preciso, antes, quitar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e eventuais multas de trânsito.

Recolhimento do veículo

O licenciamento é obrigatório e seu não cumprimento pode levar ao recolhimento do veículo, que, uma vez abordado, será retirado das ruas e enviado a um pátio credenciado. Caso isso ocorra, a liberação pode ser feita de maneira imediata, em poucos minutos, a partir da Live (Liberação Instantânea de Veículos), novo serviço online disponível no site oficial do Detran-SP. Com o Live, o cidadão solicita a liberação assim que o veículo chega ao pátio, tendo no celular o ofício de liberação digital, expedido pelo Detran-SP, mediante o pagamento das pendências.

Confira, abaixo, o calendário oficial do licenciamento 2025 em São Paulo:

Julho: placas com finais 1 e 2

Agosto: placas com finais 3 e 4

Setembro: placas com finais 5 e 6

Outubro: placas com finais 7 e 8

Novembro: placas com final 9

Dezembro: placas com final 0

Calendário para caminhões e caminhões-tratores:

Placas com finais 1 e 2: setembro

Placas com finais 3, 4 e 5: outubro

Placas com finais 6, 7 e 8: novembro

Placas com finais 9 e 0: dezembro