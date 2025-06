Acidente com carreta interdita pista da Anchieta na manhã desta sexta (27)

Uma carreta colidiu contra a mureta no km 47 da Via Anchieta, no sentido São Paulo, próximo à altura de Cubatão, por volta das 5h08 desta sexta-feira (27). O impacto resultou no bloqueio total da pista Norte para atendimento à ocorrência.



Equipes da concessionária responsável pela rodovia, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária, estão no local prestando assistência e realizando os procedimentos necessários. Até o momento, não há informações sobre feridos.



Devido ao incidente, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera em regime de Operação 5 por 3. Para quem desce a serra, a orientação é utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida da serra está liberada apenas pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.



Motoristas devem redobrar a atenção e seguir as orientações das equipes para evitar maiores transtornos no trânsito.