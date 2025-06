Acidente interdita trecho da Anchieta e causa lentidão no SAI

A manhã desta sexta-feira (27) começou com complicações no tráfego do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), principal ligação entre a Capital e o Litoral. De acordo com a concessionária Ecovias, um acidente interdita totalmente a pista norte da Rodovia Anchieta, no trecho entre os km 53 e 47, no sentido São Paulo. Ainda não há previsão de liberação.



Outros pontos da Anchieta também registram lentidão, principalmente por excesso de veículos. No sentido São Paulo, o tráfego é lento entre os km 13 e 10, e do km 22 ao 17. Já no sentido litoral, há congestionamento do km 62 ao 64,5, devido à grande quantidade de caminhões que descem a serra.



Na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é lento do km 17 ao 14, também no sentido da capital, por excesso de veículos.



As interligações Planalto (SP-041) e Baixada (SP-059), assim como a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera-Guarujá e a Padre Manoel da Nóbrega, operam com tráfego normal em ambos os sentidos.



As marginais da Rodovia Anchieta, tanto à direita quanto à esquerda, também apresentam trânsito fluindo normalmente entre os km 9,7 e 65,6.



A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelos trechos com retenção e a considerarem rotas alternativas, quando possível.