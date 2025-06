Sorrisos de agradecimento. Um prêmio ao professor Martins. Colares para defensores das Artes, História e Cultura.

A outorga do Colar Guilherme de Almeida foi realizada pela Câmara Municipal de São Paulo na Academia Paulista de Letras e fez justiça a quem batalha pelas Artes, História e Cultura – a décima premiação a lembrar o Poeta de São Paulo e da epopeia de 1932, honraria estabelecida em 2015.

Anualmente são reconhecidas nove personalidades que se empenham em preservar e difundir a história paulistana.

HOMENAGEM. Segunda-feira, 23 de junho de 2025: homenageados e público na Academia Paulista de Letras: no destaque, José de Souza Martins, eleito pela Câmara Brasileira do Livro como a Personalidade Acadêmica da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico

Amaury Martins de Carvalho.

A caminho dos 103 anos.

Ele tem Diadema nas veias

Amigo querido, ele é hoje o mais antigo memorialista do Grande ABC, com muitas histórias registradas e documentos que divide com quem se interessa pela história

‘Seo’ Amaury chegou a Diadema com quatro anos de idade, em 1931, e aqui fez um pouco de tudo.

Tomou conta de barcos e veleiros na represa, trabalhou como motorista de caminhão, foi vereador e teve participação ativa no movimento de emancipação da cidade, que até então era um distrito de São Bernardo.

Ativo até hoje, prestes a completar 103 anos de idade, Amaury Martins de Carvalho foi também jornalista. Colaborou com o News Seller, semente do Diário do Grande ABC, e atuou em outros jornais, como o desaparecido Jornal do Povo de Diadema, do qual guarda um carimbo.

Com raízes em Diadema, “seo” Amaury é provavelmente o morador mais antigo. Quer saber mais sobre a cidade? Procure por ele, além de tudo, um grande papo.

EM VÍDEO – A história do Sr. Amaury está também no Face Book da Memória e nas plataformas do Diário, como parte do projeto “Experimento”, do Momento Memória.

SR. AMAURY. O vereador e o diademense centenário: como selo, o carimbo do antigo jornal em que ele construía memória de sua cidade

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

No ciclo econômico e cultural de Santo André destacavam-se, entre as décadas de 40 a 70 na indústria têxtil, Colber, Kowarick, Rhodia, Ipiranguinha.

Nos locais das fábricas, hoje, hospitais, supermercados, escolas.

Os saudosos cinemas Tamoyo, Santo André, Studio Center, RAF, Carlos Gomes (descaracterizado) e o Tangará que hoje é alugado para uma igreja que está prestes a se mudar para o pátio do Carrefour da Pedro Américo onde existia a loja de materiais de construção C&C.

Para fechar: dois jovens (21 e 22 anos) me questionaram:

- Sr. Pereira, por que tantas guerras e ódio? Por que 30 milhões de hectares de mata foram destruídas em 2024 no Brasil?

Honestamente, eu não soube responder.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Nesta semana, performances do cantor negro norte-americano Al Hibbler.

Al Hibbler atuou como crooner nos anos 1940 e início dos 1950, nas black bands de Jay McShann e Duke Ellington.0

Na carreira solo, gravou nas etiquetas Decca, Atlantic Jazz, Mercury e Aladdin.

Um belo timbre de baixo-barítono.

Produção, apresentação e texto de abertura: Ronaldo Benvenga. No ar nesta sexta-feira a partir das 12h.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 27 de junho de 1975 – Edição 2783

SANTO ANDRÉ – O prefeito Antonio Pezzolo recebia o título de Administrador do Ano, outorga do Centro Acadêmico Sete de Abril do Instituto Senador Flaquer.

IMPRENSA – Com o objetivo de divulgar o lançamento do jornal espírita “Mensagem”, visitava a Redação do Diário o professor, jornalista e escritor Herculano Pires.

EM 27 DE JUNHO DE...

1905 – Da Agência Havas:

Lodz, Polônia, 24 – No encontro entre a polícia e os grevistas havido ontem registraram-se 130 mortes. Dos feridos, 41 faleceram hoje nos hospitais.

Paris, 24 – A parede dos operários das explorações auríferas, em Antananarivo, no Madagascar, assume grandes proporções.

Roma, 25 – Foi hoje inaugurado o monumento a Giuseppe Garibaldi em São Pier d’Arena.

Em sua excursão a São Paulo, o Fluminense do Rio conquistava nova vitória: 3 a 1 sobre o Internacional.

1940 – Orlandina Rudge Ramos falecia em São Paulo. Era casada com Arthur Rudge Ramos, o delegado de polícia que dá nome ao bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Pais de Lavínia Rudge Ramos, a dona Nenê, casada com o ex-prefeito Lauro Gomes.

Dona Orlandina foi sepultada no Cemitério da Consolação. Seu nome foi dado a um loteamento de Rudge Ramos: Jardim Orlandina.

HOJE

Dia Nacional do Vôlei

Dia do Relojoeiro.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Arari e Esperantinópolis (MA), Canguçu, Canoas e Sarandi (RS), Lavrinhas (SP) e Vera (MT).

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

27 de junho

Sua devoção começou a ser propaganda em 1870.

Ilustração: Arquidiocese de Juiz de Fora (MG).