Suspeitos de tentativa de latrocínio são detidos em Santo André

A Polícia Civil prendeu um homem e deteve dois adolescentes durante uma operação realizada na última quarta-feira (25), no bairro Novo Oratório, em Santo André. A ação, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), foi conduzida por equipes do 5° Distrito Policial da cidade e teve como foco o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão por tentativa de latrocínio.

As investigações tiveram início após um roubo que ocorreu em maio deste ano, quando um homem de 55 anos foi vítima de tiros durante a ação criminosa. Além das prisões, os policiais também conduziram outro adolescente para ser investigado.

Segundo a Polícia, os envolvidos identificados confessaram participação no crime em questão e em vários outros roubos e furtos. Os detidos foram encaminhados para à delegacia e permanecerão à disposição da Justiça.

Leia a nota da SSP na íntegra:

