São Caetano revitaliza complexo e avalia piscinas para o verão

A Prefeitura de São Caetano, por meio da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos), deu continuidade ao Programa São Caetano Cidade Linda com a revitalização do Complexo José Tortorello Neto, antigo AD São Caetano, localizado no Bairro Cerâmica.

Entre as melhorias realizadas no mês de junho, está a recuperação estrutural da piscina principal, que apresentava danos internos. A ação antecipa a preparação dos espaços públicos para o verão, segundo o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.



“Já iniciamos um pente-fino em todas as piscinas da cidade, a pedido do prefeito Tite Campanella (PL), e começamos pelo Complexo José Tortorello Neto”, afirmou.



Além da área da piscina, o espaço destinado à prática de judô também passou por intervenções. Foram instalados uma nova porta de entrada, sistema de escoamento para banheira, torneiras adaptadas, melhorias na iluminação, substituição de telhas e reforma no telhado, que agora oferece maior proteção contra chuvas.



As ações fazem parte de um cronograma contínuo de manutenção e qualificação dos próprios públicos municipais. A Prefeitura afirma que outras unidades esportivas e de lazer também serão vistoriadas e, se necessário, reformadas nos próximos meses.