Campanha do Agasalho arrecada doações em São Caetano até 31 de julho

Com a chegada das temperaturas mais baixas, São Caetano participa novamente da Campanha do Agasalho, que arrecada roupas de frio, cobertores e calçados para famílias em situação de vulnerabilidade. Na cidade, o ponto de coleta está localizado no ParkShopping São Caetano e recebe doações até o dia 31 de julho.



As contribuições podem ser deixadas em uma caixa instalada no Piso L1, próxima ao Acesso A do centro de compras. Roupas de inverno, luvas, toucas, meias e sapatos, novos ou em bom estado de conservação, serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de São Caetano, que se encarregará da distribuição.



A ação faz parte de uma campanha integrada promovida pela rede Multiplan, que inclui também shoppings da capital e de outras regiões do Grande ABC. Desde 2021, a campanha já arrecadou mais de 130 mil itens, entre vestuário e cobertores.



Em São Caetano, o objetivo é fortalecer a rede de apoio às pessoas em situação de rua e famílias de baixa renda, especialmente durante os meses de inverno. A população pode contribuir com peças limpas e prontas para uso.

(São Caetano) - ParkShopping São Caetano

Horário: Seg a Sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 14h às 20h

End: Alameda Terracota, 545, Cerâmica, São Caetano