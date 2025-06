Sesi Diadema promove arraiá com Trio Marrom e entrada gratuita neste sábado (28)

O clima de festa junina vai tomar conta do Sesi Diadema neste sábado (28), com uma programação especial e gratuita para toda a comunidade. Das 14h às 17h, o público poderá aproveitar uma tarde repleta de atrações típicas, com destaque para o show ao vivo do tradicional Trio Marrom, grupo consagrado no cenário do forró.

Com um repertório animado e autêntico, o Trio Marrom promete colocar todo mundo para dançar com clássicos do forró pé de serra e sucessos que embalam as festas juninas em todo o Brasil. Reconhecido pelo carisma e pelas apresentações contagiantes, o grupo é uma das atrações mais esperadas do evento.

Além da apresentação musical, o Arraiá do Sesi Diadema contará com quadrilha animada, espaços dedicados às crianças, brinquedos, e muita comida típica – tudo em um ambiente seguro e acolhedor para toda a família.

A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Meu SESI: https://meusesi.sesisp.org.br/

A organização convida o público a caprichar no figurino junino, com camisa xadrez, chapéu de palha e muita alegria no coração.

Serviço:

Arraiá do SESI Diadema

Local: CAT SESI Diadema

Data: 28 de junho (sábado)

Horário: das 14h às 17h

Entrada gratuita – retirada de ingressos pelo site meu.sesi.org.br