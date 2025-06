Diadema entra no circuito dos ‘arraiás’ no Grande ABC

A Prefeitura de Diadema realiza o Esquenta do Arraiá neste domingo (15) e dia 22 com o projeto Rua da Gente. Já nos dias 28 e 29, será a vez do Arraiá de Diadema, com uma programação especial.

Os eventos acontecerão das 8h às 16h, na frente do Parque do Paço, localizado na avenida Antônio Piranga, nº 1.380, região central da cidade. Todas as atrações serão gratuitas.

O público poderá aproveitar apresentações musicais com sertanejo e forró, incluindo artistas locais, comidas típicas e tendas da economia solidária e de empreendedores da cidade

Durante os dois dias de festa, a população também poderá entregar 1kg de alimentos para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa iniciativa será realizada pelo Fundo Social de Solidariedade.

SANTO ANDRÉ

Neste sábado (14), com Falamansa, e domingo , com Bruninho & Davi, o estacionamento do Paço de Santo André recebe o Arraial Solidário. Apesar da previsão do tempo apontar baixas temperaturas para os dois dias (com mínimas de 8 ºC e 9 ºC), a expectativa é a de que animação, culinária típica, atrações musicais aqueçam o público que deve contribuir com a arrecadação de não perecíveis e agasalhos.

A entrada no evento é solidária, ou seja, vale 2 kg de alimentos ou um agasalho. O montante arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade e, posteriormente, destinado às 128 entidades assistenciais parceiras, as quais auxiliam mensalmente aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além da participação do público nesta arrecadação, o Arraial Solidário ainda contará com a participação de empresas que adquiriram cotas e vão fortalecer a contabilização do arrecadômetro – um painel digital que mostrará a quantidade de donativos em tempo real.

SÃO BERNARDO

O Arraiá do Paço de São Bernardo resgata tradições populares e segue até este domingo, com programação cultural gratuita. A dupla Sá e Guarabira é o destaque neste sábado e, domingo, Maurício e Mauri. Brincadeiras para crianças e praça de alimentação com gastronomia típica também estão disponíveis.