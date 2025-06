Veja o obituário do Grande ABC deste dia 18 de junho de 2025

Farid Nasser Chedid

(São Paulo, 4-6-1938 – Santo André, 16-6-2025)

O economista e professor Farid Nasser Chedid construiu uma brilhante carreira profissional em Santo André, concluída, depois da aposentadoria, na Diretoria do Diário do Grande ABC, chegando à presidência do jornal.

Em 1967, ingressou no Grupo Rhodia como chefe da Seção de Estudos Econômicos. Foi chefe do Departamento de Planejamento, gerente comercial da Farma e seu presidente, cargo que exerceu até 1990. Nos cinco anos seguintes foi diretor de RH do Grupo Rhodia.

Colaborou com a APAE de Santo André, assumindo a presidência da entidade em 1988.

Farid Nasser Chedid, amigo da Memória, deixou um amplo depoimento pessoal no Museu da Pessoa, lembrando que sempre viveu em Santo André – “só nasci em São Paulo”. Ele parte aos 87 abis e foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

SANTO ANDRÉ

Sbelina Caires Neves, 82. Natural de Dom Basílio (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha de Jesus Machado, 81. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilmar Toledo, 72. Natural de São Caetano. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Marilda Cândida Guerra, 63. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Costureira. Dia 13, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

SÃO BERNARDO

Edilson Esteves, 56. Natural de Joaquim Távora (Paraná). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Ribeirão Pires. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

SÃO CAETANO

Ana Carmo Mariano, 81. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.

Anaide Aparecida Basan Zanon, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson Miguel da Silva, 64. Natural de Cardoso (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Aparecido Martins da Silva, 83. Natural de Rancharia (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Joviano Ferreira da Silva, 72. Natural de Taiobeiras (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Vale da Paz.

Edson Viana Santos, 70. Natural de Buritirana-Barra (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Cirene Maria de Jesus Santos, 67. Natural do Lago da Pedra (Maranhão). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Odair Tadeu Beck da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboao. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Cladenir Muniz Volpi, 54. Natural de São Francisco (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Sônia Maria da Silva, 54. Natural do Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Wagner Pereira Alves, 39. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Alexandre Santos da Silva, 35. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Gorete de Lima, 59. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no bairro da Matriz, em Mauá. Dia 13, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Jorge dos Santos, 82. Natural de Taquarana (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Hélio Fraga Damasceno, 79. Natural de Santo Amaro, Capital. Residia na Vila Nova, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Maria de Lourdes de Jesus Paula, 77. Natural de Simonésia (Minas Gerais). Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Maria Cristina dos Santos, 68. Natural de Santa Maria do Salto (Minas Gerais). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Solange de Almeida Silvestre, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Miriam Aparecida Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Jair dos Santos Cruz, 54. Natural de Santa Luz (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Robson Pereira Lopes da Silva, 42. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Eloy Ferreira, 39. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Ribeirão Pires. Cemitério Municipal de Nanuque I.