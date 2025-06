Polícia Militar frustra sequestro relâmpago em São Caetano

A PM (Polícia Militar) frustrou um sequestro relâmpago na noite desta terça-feira (17) no bairro Barcelona, em São Caetano. Durante patrulhamento na rua Domingos Graciute Neto, os policiais avistaram um veículo com as lanternas apagadas, andando na contramão e ocupado por três homens e uma mulher, que ao avistar os agentes fez um gesto com a cabeça ao visualizar a equipe.

Após desobedecer à ordem de parada, os indivíduos, identificados como Rafael Caetano da Silva, Eduardo Almeida de Assis, Mayke Ian Vieira Rocha, iniciaram fuga pelo bairro. O veículo roubado, modelo Creta na cor branca, se chocou com a viatura e posteriormente com uma árvore. Após a colisão, os homens dispensaram um simulacro de arma de fogo e iniciaram fuga a pé em uma região de mata. Os três foram detidos pela equipe.

A vítima, uma mulher que não teve o nome e a idade revelada, disse à polícia que foi sequestrada próximo ao shopping Grand Plaza, em Santo André, e ficou cerca de 40 minutos em posse dos indivíduos. Com o simulacro, os homens anunciaram o roubo e obrigaram a vítima a realizar transferências bancárias via pix no valor de R$ 4.948 para a conta dos criminosos.

Segundo o histórico policial, o esposo da mulher estaria no veículo no momento do sequestro, mas foi obrigado a descer e teve seu celular roubado.

Os três homens foram encaminhados ao DP (Distrito Policial) de São Caetano e indiciados por extorsão mediante restrição da liberdade da vítima e embriaguez. Segundo a PM, os indivíduos têm passagem pela polícia por furto e roubo.