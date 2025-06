Piscinas quentinhas e cenário viking: conheça o novo espaço temático do Magic City

Uma nova opção de lazer para curtir o inverno pertinho do Grande ABC acaba de ser inaugurada em Suzano (SP), a cerca de uma hora da região. É a Vila Viking Germânia, área temática do parque aquático Magic City, que agora também conta com o Naturé Resort, um espaço premium de hospedagem cercado pela Mata Atlântica. O Diário esteve no local a convite do parque para conferir as novidades.



A visita começou pelo Naturé Resort, com estrutura de 2.000 m² e dois blocos de apartamentos: o Jabuticaba e o Manacá. O destaque do bloco Jabuticaba é o exclusivo Quarto do Rei, inspirado na estética viking, com decoração especial e até uma máquina de chope instalada no quarto — ideal para quem busca uma experiência única. Os demais quartos, com 25 m² cada, são equipados com cama de casal, cama de solteiro, banheiro com chuveiro a gás, TV, sacada e soluções sustentáveis, como aquecimento solar e uso de água de reuso nos banheiros. Ao todo, o resort oferece 56 apartamentos. A conexão Wi-Fi estava funcional durante a visita, mesmo sem alta velocidade.



A proposta do Magic City é tornar-se referência em parque aquático com hospedagem, como o Beach Park, em Fortaleza. Em 2023, o parque recebeu 762 mil visitantes, e o número de 2024 já chega a 732 mil. Em épocas de alta temporada, são até 6 mil visitantes por dia.



Após o tour pelos quartos, os convidados foram levados para uma experiência viking. Atores caracterizados encenaram uma apresentação que deu o tom da nova ambientação. Na sequência, foi possível explorar a Vila Viking Germânia, uma área temática cinematográfica, com esculturas como o martelo de Thor e piscinas aquecidas que fizeram sucesso mesmo com os 12°C registrados naquela noite.



O espaço conta com três piscinas aquecidas a até 40°C, que somam 700 mil litros de água, além de uma piscina de hidromassagem, bar molhado e spray park. A área é exclusiva para hóspedes.



Segundo Diogo Sousa, diretor comercial e de marketing do Magic City, o novo espaço marca uma nova fase para o parque: “Mais que espaços físicos, eles representam nosso compromisso contínuo com a inovação, qualidade e experiências que valorizam o lazer em meio à natureza. Com um ambiente temático envolvente, a Vila Viking resgata o espírito aventureiro dos vikings e convida a todos a viver momentos únicos.”



Já Rogério Ribeiro, diretor de operações especiais da Germânia, parceira do parque, destacou: “O Vila Viking Germânia traz uma nova página para a história que o Magic City tem. Uma nova página que traz experiência para o consumidor, as pessoas que visitam aqui. Além de uma cerveja, de um chope, é uma verdadeira experiência.”



Entre os convidados da inauguração estava o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), que visitou o complexo na noite de quarta-feira (25).



A reportagem aprovou tanto a nova área viking quanto o resort e toda a estrutura do parque, que continua sendo uma opção completa de lazer acessível e próxima para quem mora no Grande ABC. Seja para um bate-volta ou fim de semana de descanso com um toque temático, o Magic City entrega diversão em meio à natureza.



Serviço

- Ingressos para day use: a partir de R$ 34,90 (acima de 6 anos) e R$ 25 (crianças de 2 a 5 anos)

- Hospedagem: preços variam conforme data e número de pessoas

- Informações e reservas: site oficial do Magic City