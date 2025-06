MIS inicia venda de ingressos para exposição inédita de Raul Seixas neste sábado (28)

A partir deste sábado (28), o público já pode adquirir ingressos antecipados para Baú do Raul, nova megaexposição do MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Raul Seixas, o eterno “Maluco Beleza”, que faria 80 anos nessa data, ganha uma retrospectiva inédita de sua inesquecível carreira a partir do dia 11 de julho. O primeiro fim de semana da mostra conta com uma programação paralela especial, com brindes exclusivos, quiz sobre o artista, concurso de sósias, oficina para crianças e muito mais.

Vivi Seixas, filha de Raul, também marca presença na programação especial do dia 11, com o projeto musical Rock das aranhas live, ao lado da DJ Paula Chalup. A dupla remasterizou e remixou músicas de Raul Seixas com elementos que trazem as obras para os tempos atuais, sem perder a essência do artista.

Com centenas de itens originais (incluindo roupas, instrumentos musicais, letras e manuscritos, entre outros), a exposição é dividida em mais de 15 salas, com uma cenografia exclusiva que proporciona ao público uma verdadeira imersão na vida obra de Raul Seixas. A curadoria delineou a mostra a partir de 13 das mais aclamadas músicas do artista, com salas que promovem uma profunda experiência sensorial aos visitantes.

O público ainda conta com o espaço TOCA RAUL*, onde os visitantes poderão encarnar o músico e cantar, no palco, cinco de seus grandes hits: Gita, Maluco Beleza, Aluga-se, Metamorfose ambulante e Eu nasci há dez mil anos atrás. Cada performance será gravada e disponibilizada, on-line, aos participantes.

O acervo da exposição é uma cortesia de Kika e Vivian Seixas, respectivamente, ex-companheira e filha de Raul. Também integram a mostra itens da coleção de Sylvio Passos, amigo pessoal e fundador do fã-clube oficial do músico, além de fotografias de diversos outros autores.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | ABERTURA “O BAÚ DO RAUL”

11.07, SEXTA-FEIRA | PRÉ-ESTREIA: SUPERFÃS RAULZITOS | 17H ÀS 21H*

Os verdadeiros fãs de Raul Seixas terão acesso à pré-estreia da exposição, que acontece das 17h às 21h. Além da oportunidade de conferir em primeira mão a mostra, os visitantes contarão com: apresentação do projeto musical Rock das aranhas live, com Vivi Seixas, filha de Raul, e DJ Paula Chalup; pôster exclusivo com a impressão do manuscrito original da letra de Cowboy fora da lei; 10% de desconto nos produtos da exposição à venda na loja MIS; 50% de desconto em todas as programações paralelas da exposição, até o fim da temporada. O acesso ao Espaço Toca Raul também está incluso no ingresso.

Ingresso: R$180 inteira / R$ 90 meia (campanha do livro: a doação de um livro de ficção em português garante a meia-entrada).

*entrada na exposição até as 20h e permanência até 21h

12.07, SÁBADO | ESTREIA: FIM DE SEMANA MUNDIAL DO ROCK | 10H ÀS 18h*

Além do acesso à exposição, o ingresso inclui uma programação especial:

12h Exibição de filmes relacionados a Raul Seixas (Auditório LABMIS – 66 lugares);

14h Oficina infantil “O baú do Raul” – com Educativo MIS (10 vagas);

15h Quiz sobre Raul Seixas com premiação especial;

17h Apresentação Musical (Auditório MIS – 170 lugares);

Completam a programação, durante todo o dia: feira de discos, food trucks, flash tattoo e tarot (itens pagos à parte).

Ingresso: R$ 50,00 inteira / R$ 25,00 meia

*entrada na exposição até as 18h e permanência até 19h

13.07, DOMINGO | ESTREIA: FIM DE SEMANA MUNDIAL DO ROCK | 10H ÀS 18h*

O ingresso inclui, além do acesso à exposição, uma programação especial:

12h Exibição de filmes (Auditório LABMIS – 66 lugares);

14h Oficina infantil “O baú do Raul” – com Educativo MIS (10 vagas);

15h Concurso de sósias de Raul Seixas com premiação especial;

17h Apresentação da Banda Putos BRothers Band, de Sylvio Passos tocando as músicas de Raul Seixas que permeiam a exposição (Auditório MIS – 170 lugares).

Completam a programação, durante todo o dia: feira de discos, food trucks, flash tattoo e tarot (itens pagos à parte).

Ingresso: R$ 50,00 inteira / R$ 25,00 meia

*entrada na exposição até as 18h e permanência até 19h

Serviço

Exposição | Baú do Raul

Data: a partir de 11.07

Local: MIS - Avenida Europa, 158 - Jd. Europa - São Paulo

Classificação: Livre

Horários: 11 a 13/7: conferir programação especial; a partir de 15/7: terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h.

Ingressos:

Pré-estreia 11/7: R$180 inteira / R$ 90 meia (campanha do livro: a doação de um livro de ficção em português garante a meia-entrada – a obra deve ser entregue no momento da entrada).

Estreia 12 e 13/7: R$ 50 inteira / R$ 25 meia

A partir de 15/7: terças-feiras: gratuito; de quarta a domingo: R$ 30 inteira / R$ 15,00 meia; às terceiras quartas-feiras do mês, a entrada também é gratuita, por uma parceria com a B3.

*Espaço Toca Raul: R$ 10 (até 3 pessoas juntas - necessário que cada participante tenha o seu próprio ingresso para a exposição). Nos dias de gratuidade, o acesso também é livre, com vagas preenchidas por ordem de chegada.

Vendas a partir de 28/6, no site: megapass.com.br/mis