Marcos Pontes cita Senado para ‘retomar equilíbrio’ entre poderes

Homenageado na noite de ontem com a entrega do título de cidadão em São Caetano, na Câmara Municipal, o senador Marcos Pontes (PL) reforçou a intenção da direita de formar a maioria de 54 das 81 cadeiras do Senado que serão renovadas a partir da eleição de 2026. Segundo o liberal, a ideia é “retomar o equilíbrio” entre os três poderes, em alusão ao descontentamento de setores bolsonaristas ao STF (Supremo Tribunal Federal), principalmente ao ministro Alexandre de Moraes.

Em visita à cidade, Marcos Pontes atribuiu ao cenário de alta rejeição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um fator que pode colaborar para o avanço da direita no Congresso Nacional. “Essa (próxima) eleição vai ser primordial para o País, porque a gente quer colocar o equilíbrio dos poderes de novo. E o Senado é a peça fundamental para que isso seja feito”, declarou.

O Senado é visto como estratégico por setores da direita para concretizar possíveis ações como abertura de processos de impeachment contra ministros do STF ou ampliar os obstáculos para indicações do governo federal. No âmbito da esquerda, a preocupação dessa ofensiva é ampliada sobre os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, onde o bolsonarismo é mais forte, o que vem exigindo de segmentos ligados a Lula discussões para evitar uma derrota maiúscula.

O senador afirmou também o desejo de ver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como candidato ao Palácio do Planalto, embora esteja declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até 2030, por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em 2022. Como alternativa, Marcos Pontes elogiou o nome do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Tenho certeza de que ele (Tarcísio) indo à presidência, vai ser muito positivo para o nosso País. Mas aí a gente tem que pensar no que fazer, porque não podemos perder o Estado de São Paulo”, frisou o parlamentar.

Com forte presença do PL em São Caetano, representado pelo prefeito Tite Campanella - ausente na cerimônia - e pela bancada composta por cinco vereadores, Marcos Pontes recebeu o título de cidadão honorário, por meio de proposta apresentada pelo presidente do Legislativo, Carlos Humberto Seraphim, o Dr Seraphim (PL).