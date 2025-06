Podemos pede prudência em relação a manifestações sobre prefeito de Palmas

A executiva nacional do Podemos afirmou, por meio de nota oficial, que confia na lisura da conduta do prefeito de Palmas, no Tocantins, Eduardo Siqueira Campos (Podemos). Segundo o partido, o prefeito "sempre se colocou à disposição para qualquer esclarecimento às autoridades, trabalhando normalmente diante dos olhos de quem quer que fosse, demonstrando compromisso com os valores democráticos, a ética na vida pública e o respeito às instituições".

O prefeito de Palmas foi preso preventivamente nesta sexta-feira (27), durante nova fase da Operação Sisamnes defagrada pela PF (Polícia Federal). " Nós, do Podemos, apoiamos o grande trabalho que nosso prefeito de Palma vem realizando nos primeiros seis meses de seu mandato e que, verdadeiramente, está transformando a cidade, com o reconhecimento e a aprovação da população", destaca legenda.

O Podemos defende ainda prudência em relação todo tipo de manifestação leviana, sem as devidas informações acerca das recentes investigações conduzidas pela Justiça, que em nada se relacionam com o mandatodo podemista na Prefeitura.

"Reafirmamos nossa crença na importância de que as apurações devam ocorrer com responsabilidade, imparcialidade e respeito às garantias legais, inclusive com o necessário direito de defesa. Seguimos ao lado de Eduardo Siqueira Campos, com fé na Justiça de que a verdade prevalecerá."

Ao todo, a PF cumpre seis mandados. Além de Campos, são alvo de prisão um advogado e um policial. Três diligências são de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares autorizadas pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo as investigações, a “organização criminosa é responsável pelo vazamento sistemático de informações sigilosas, oriundas de investigações em curso no Superior Tribunal de Justiça, com impacto direto sobre operações da Polícia Federal”, disse a corporação, em nota.

A Operação Sisamnes teve como origem a investigação do assassinato de um advogado no Mato Grosso. Ao analisar o celular da vítima, os policiais encontraram informações indicando a venda de sentenças em diferentes tribunais, abrindo diversas frentes de investigação, incluindo no STJ.

Em ocasião anterior, durante fase que teve como alvo servidores do tribunal, o STJ divulgou nota na qual negou que ministros da Corte tivessem conhecimento de qualquer eventual irregularidade cometida por integrantes de seus gabinetes.

Com informações da Agência Brasil

LEIA MAIS

PF prende prefeito de Palmas por 'vazamento sistemático' e venda de sentenças