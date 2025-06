Provedora de soluções educacionais McGraw Hill entra com pedido de IPO na bolsa de NY

A McGraw Hill entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e a provedora de soluções educacionais pretende listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo MH, de acordo com um registro na Comissão de Valores Mobiliários desta sexta-feira, 27.

A empresa não divulgou uma faixa de preço esperada ou o número de ações da oferta proposta.

Para o ano fiscal encerrado em 31 de março, a McGraw Hill teve uma receita de US$ 2,1 bilhões e um prejuízo líquido de US$ 85,8 milhões.

A oferta lista o Goldman Sachs como gerente de execução de livros. Os subscritores incluem BMO Capital Markets, J.P. Morgan, Macquarie Capital, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities e UBS Investment Bank.

A empresa pretende usar os recursos da venda para pagar empréstimos a prazo, informou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado