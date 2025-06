Marge morre em 'Os Simpsons'? Fãs vivem luto e produtor esclarece

A 36ª temporada de Os Simpsons encerrou com um episódio que comoveu os fãs e gerou debates nas redes sociais: a morte de Marge Simpson, matriarca da família amarela mais famosa da TV. A seguinte cena, ambientada em um futuro distante, retrata o funeral da personagem e traz à tona um momento sem precedentes na trajetória da série, que até então só havia descartado personagens secundários.



LEIA MAIS: 'Os Simpsons' como força cultural

O episódio intitulado Estranger Things, que foi ao ar no dia 18 de maio, apresenta um salto temporal, onde Marge já faleceu, e os efeitos de sua ausência são visíveis. Após o acontecimento, Bart e Lisa acabaram se distanciando, carregando um clima de luto e desconfiança. A trilha sonora da cantora Sarah McLachlan dá um tom melancólico para a cena, que causou forte impacto nos espectadores.



Apesar do choque inicial, os fãs mais atentos lembraram que a série já utilizou diversas vezes realidades alternativas e futuros hipotéticos. E foi exatamente o que o produtor executivo Matt Selman confirmou em entrevista à revista Variety: “Esses episódios futuristas são especulativos, imaginam possibilidades diferentes. Marge não está realmente morta”, comentou.



Mesmo aparecendo em espírito no episódio, sentada sobre uma nuvem e preocupada em reunir Bart e Lisa, Marge continua sendo parte ativa da série. A atriz Julie Kavner, que é a voz da personagem desde 1989, segue contratada, e a série já foi renovada até 2029.



Com mais de três décadas no ar, Os Simpsons colecionam momentos emocionantes e despedidas simbólicas, como a de personagens Bleeding Gums Murphy e Troy McClure. Mesmo assim, a perda de uma personagem tão central, mesmo que apenas hipotética, mexeu com os fãs e reacendeu o debate sobre o futuro do desenho e de seus protagonistas.