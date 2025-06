Circuito Sabores do Grande ABC abre inscrições para edição 2025

Empreendedores do setor de alimentação fora do lar já podem se preparar: vem aí a terceira edição do Circuito Gastronômico Sabores do Grande ABC, evento que movimenta restaurantes, lanchonetes, cafés e bares das sete cidades da região. A preparação já começou — e a expectativa é de uma edição ainda mais conectada com as tendências do mercado.



O pontapé inicial foi dado em um encontro realizado no último dia 25, no escritório do Sebrae-SP em Santo André, com presença de 60 empresários e profissionais do setor. O evento contou com a participação da analista de Negócios Rosiane Cecília Moreira, que apresentou os critérios de participação e trouxe novidades da NRA Show 2025, uma das maiores feiras de foodservice do mundo, realizada recentemente em Chicago (EUA).



Entre os destaques apresentados estão as inovações tecnológicas, como totens de autoatendimento, cardápios digitais e sistemas que reduzem desperdício e aumentam a produtividade — mas sem abrir mão da experiência humana e empática, considerada essencial para fidelizar clientes.



- “Tecnologia não veio para tirar empregos, mas para liberar as pessoas para tarefas mais criativas e estratégicas”, ressaltou Rosiane. Ainda assim, ela destacou que a maior dor do setor continua sendo a retenção de colaboradores, o que exige ações de valorização, diversidade e desenvolvimento profissional.



A reunião também contou com a presença de Leonardo Oliveira, especialista do iFood, que apresentou estratégias para impulsionar as vendas dentro do aplicativo. Já o gerente regional do Sebrae-SP, Vinicius Agostinho da Nóbrega, reforçou o objetivo do projeto:



- “Queremos apoiar o empreendedor do setor de alimentação, com ferramentas práticas para gestão, marketing, precificação e atendimento. Vocês não estão sozinhos.”



O Circuito Sabores é uma iniciativa do influenciador e especialista em food marketing Otamir Júnior (@sem.receita), em parceria com o Sebrae-SP. A proposta é valorizar e profissionalizar os estabelecimentos locais, gerando visibilidade, público e capacitação. A edição de 2025 será realizada entre os dias 1º de setembro e 31 de outubro.



Quer participar?



As inscrições vão até o dia 10 de julho, por meio do formulário oficial de participação. Para integrar o Circuito, o estabelecimento precisa:



- Ter um representante presente nas reuniões de julho e agosto;

- Participar das capacitações e consultorias com o Sebrae-SP;

- Criar um benefício exclusivo para os clientes durante o período do evento.



Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a analista Rosiane Cecília Moreira, pelo telefone (11) 4433-4274.