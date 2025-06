AME de Santo André realiza obras para contenção de enchentes

Gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o governo do Estado, o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santo André iniciou neste mês as obras de contenção de enchentes que prometem solucionar definitivamente os problemas de alagamento que afetam a unidade e toda a região do entorno durante os períodos de chuva intensa. Com investimento aproximado de R$ 3,3 milhões, financiado pela Secretaria de Estado da Saúde, os trabalhos têm previsão de conclusão em 90 dias, por volta de 15 de setembro.

A obra é considerada de extrema importância para toda a região, uma vez que busca solucionar os recorrentes problemas de alagamento que afetam o quarteirão onde está instalado o AME de Santo André, na Vila Luzita.

O projeto técnico prevê a implementação de um sistema integrado de contenção de enchentes que atuará em quatro níveis de proteção, oferecendo segurança progressiva conforme a intensidade das precipitações.

O primeiro nível contempla a proteção contra enchentes a partir da instalação de válvulas de retenção especializadas, que impedem o refluxo do esgoto público para dentro da unidade. Essas válvulas funcionam como bloqueio automático e também impedem a entrada de insetos e roedores pela tubulação.

O segundo nível prevê a proteção contra enxurradas, com elevação dos muros perimetrais da área de estacionamento em um metro de altura, formando um anel de isolamento e proteção. Nos acessos de veículos pela Rua Guarará e de pedestres pela Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo serão instaladas comportas motorizadas com acionamento por botão, sensor de nível e alarme de fechamento.

A proteção contra inundações integra o terceiro nível. Serão construídos canais de captação e drenagem do pátio de estacionamento, com sistema de bombeamento automático acionado por boia de nível. Todo o sistema estará conectado a um gerador dedicado, garantindo funcionamento mesmo em caso de falta de energia elétrica.

Por fim, o quarto nível buscará a proteção contra alagamentos, a partir da construção de um sistema de retenção de águas pluviais. Trata-se de uma espécie de "piscinão" com capacidade para 1.200 m³ (ou 1.200.000 litros), que receberá as águas do pátio de estacionamento, dos telhados e as águas pluviais bombeadas dos poços de coleta.

Mais benefícios

Além de beneficiar diretamente os pacientes e colaboradores da unidade, a intervenção trará mais segurança e tranquilidade para moradores, pedestres e motoristas que circulam pela área, reforçando o compromisso com a infraestrutura e o bem-estar da população do Grande ABC.

"Essa obra representa um marco na proteção da nossa unidade e de toda a região contra os problemas históricos de enchentes que se intensificam no verão. O sistema integrado que estamos implementando garantirá a continuidade dos serviços médicos mesmo durante as chuvas mais intensas", destaca Victor Chiavegato, diretor-geral do AME Santo André.

O projeto contempla ainda a modernização de toda a infraestrutura de drenagem, com a remoção e reconstrução de elementos que apresentavam vulnerabilidades, incluindo muretas, pisos e sistemas de coleta de águas pluviais.

As obras seguem cronograma rigoroso, com execução prevista para ocorrer também em períodos noturnos, feriados e finais de semana, quando necessário, para minimizar o impacto no funcionamento da unidade de saúde. A empresa contratada segue todas as normas técnicas brasileiras (ABNT) e regulamentações municipais para garantir a qualidade e segurança da execução.