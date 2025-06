Akira articula com Sabesp retirada de adutoras em Rio Grande

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), intensificou nesta semana a articulação com o governo estadual e a Sabesp para viabilizar a retirada das adutoras que atravessam áreas estratégicas do município, gerando impacto ambiental e prejudicando o potencial turístico da cidade.



Em reunião técnica com representantes da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado) e da diretoria da Sabesp, Akira defendeu a urgência de obras estruturais para requalificação urbana e ambiental da região.



Além da remoção das adutoras, também foram debatidas ações como o desassoreamento do Rio Grande e de seus afluentes e a retirada de vegetações aquáticas que comprometem o fluxo hídrico em pontos críticos da cidade.



Segundo o governo estadual, a Sabesp já iniciou estudos técnicos para a readequação das estruturas. A execução pode levar até três anos, considerando a complexidade do projeto e a necessidade de licitações.



“Mais do que promessa de campanha, isso é compromisso de gestão. Estamos lutando por uma cidade mais justa, saudável e com condições reais de desenvolvimento sustentável”, afirmou Akira.



A gestão municipal ressaltou a abertura ao diálogo por parte do Estado e destacou que continuará acompanhando o cronograma das ações em articulação com a comunidade local e as autoridades competentes.