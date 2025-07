CBF define clubes que elaborarão bases do Fair-Play Financeiro

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, assinou na sexta-feira o documento que consolida a composição do grupo de trabalho que vai elaborar as bases do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro, com participação de clubes e federações.

O plano será apresentado em novembro. A medida visa estabelecer melhores práticas de governança às agremiações que constituem o futebol brasileiro.

Ao todo, 32 clubes foram inscritos para participar do grupo, incluindo os quatro grandes de São Paulo - Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. A portaria sinaliza que a lista assegura "representatividade e pluralidade regional".

O Fair Play Financeiro foi uma das promessas de Xaud durante a curta campanha que teve. O discurso foi mantido após a eleição. O dirigente apresentou o assunto entre as suas prioridades para o mandato que vai até 2029.

Veja a lista completa dos 32 clubes que participarão do grupo de trabalho:

Atlético Mineiro SAF

Esporte Clube Bahia SAF

SAF Botafogo

Red Bull Bragantino Futebol Ltda.

Ceará Sporting Club

Sport Club Corinthians Paulista

Cruzeiro Esporte Clube SAF

Clube de Regatas do Flamengo

Fluminense Football Club

Fortaleza Esporte Clube

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Sport Club Internacional

Esporte Clube Juventude

Mirassol Futebol Clube

Sociedade Esportiva Palmeiras

Santos Futebol Clube

São Paulo Futebol Clube

Sport Club do Recife

Vasco da Gama SAF

Esporte Clube Vitória

América Futebol Clube SAF

Clube Athletico Paranaense

Athletic Club Esportes SAF

Avaí Futebol Clube

Botafogo Futebol S/A

Associação Chapecoense de Futebol

Clube de Regatas Brasil

Ferroviária SAF

Goiás Esporte Clube

Grêmio Novorizontino SAF

Paysandu Sport Club

Clube do Remo