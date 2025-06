Akira Auriani promove novas mudanças no primeiro escalão

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), promoveu novas mudanças em seu secretariado, desta vez nas Pastas de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Finanças e Obras. Segundo o governo municipal, as alterações reforçam o compromisso do pessebista com a eficiência administrativa, o desenvolvimento sustentável e a valorização da qualificação técnica.

Leandro Dias, mantido por Akira na Secretaria de Obras após fazer parte da gestão Penha Fumagalli (PSD), deixa o primeiro escalão e será substituído pelo engenheiro Wanderlei Felipe Júnior. Segundo a Prefeitura, Dias deixa o cargo após aceitar oportunidade na iniciativa privada.

André Caparroz sai da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo para assumir novo desafio profissional fora de Rio Grande da Serra. O agora ex-secretário tem ampla experiência profissional em empresas do setor privado e assumiu a Pasta com a prerrogativa de criar uma rota turística que valorize os recursos naturais, a gastronomia local e o patrimônio cultural.

O vereador e contador Roberto Bernardo (Avante), que estava à frente da Secretaria de Finanças, assume a cadeira deixada por Caparroz. Com isso, o economista José Cláudio Simões, com mais de 25 anos de experiência em gestão pública, passará a comandar as finanças da cidade.

Essa não é a primeira vez que o secretariado passa por mudanças. No começo de abril, o subtenente da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo Izaías Fernandes pediu exoneração do comando da Pasta de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, por não ter se adaptado ao trabalho. Um pouco antes, no fim de março, Georgiana Pires deixou a Pasta de Esportes e Lazer, sem que o motivo fosse divulgado.

Akira Auriani destacou a importância das mudanças para o progresso da cidade e o bem-estar da população de Rio Grande da Serra. “Tivemos, ao longo dos últimos meses, profissionais extremamente qualificados atuando em nosso governo. Alguns deles agora seguem novos caminhos, motivados por oportunidades importantes. Isso é reflexo da competência que construímos na gestão pública de Rio Grande da Serra”, pontuou.

Segundo o prefeito, um dos maiores desafios do governo é manter grandes profissionais no primeiro escalão devido às limitações financeiras da administração pública. “A todos que se despedem, fica a nossa gratidão. Aos que chegam, nossa confiança e apoio para continuarmos avançando com responsabilidade, técnica e compromisso com a cidade”, afirmou.

LEIA TAMBÉM

Em Rio Grande da Serra, UPA entra em reforma nos próximos 40 dias