Além de Campos do Jordão: 12 destinos para conhecer na Serra da Mantiqueira

Enquanto Campos do Jordão segue como destino mais conhecido da Serra da Mantiqueira, outras cidades menores e menos exploradas oferecem experiências igualmente marcantes. A seguir, uma seleção de lugares que combinam natureza, gastronomia, cultura e sossego — sem multidões.



1. São Bento do Sapucaí (SP)

Aventureiros e casais em busca de refúgio encontram um cenário cercado por montanhas e cachoeiras. A cidade é ponto de partida para trilhas que levam à Pedra do Baú, além de atrair praticantes de escalada e voo livre.



2. São Francisco Xavier (SP)

Com acesso por estrada de terra a partir de São José dos Campos, a vila é rodeada por mata atlântica preservada. Trilhas, quedas d’água e pequenas pousadas fazem de São Francisco Xavier um destino ideal para descanso e ecoturismo.



3. Santo Antônio do Pinhal (SP)

A poucos minutos de Campos do Jordão, é uma alternativa menos movimentada. Além das trilhas e do mirante no Pico Agudo, oferece clima ameno, boa gastronomia e atrações como o Jardim dos Pinhais.



4. Itamonte (MG)

A cidade faz parte do Caminho Velho da Estrada Real e combina história e natureza. Entre os atrativos, destacam-se trilhas ecológicas, cachoeiras e a proximidade com o Parque Nacional de Itatiaia.



5. Monte Verde (MG)

Um dos destinos mais estruturados da região, com clima de serra, trilhas e infraestrutura para turismo de inverno. No verão, atrai quem busca atividades ao ar livre como cavalgadas, tirolesa e off-road.



6. Aiuruoca (MG)

Menos conhecida, a cidade chama atenção pelo Vale do Matutu, uma reserva de natureza quase intocada. É procurada por viajantes que buscam espiritualidade, trilhas e cachoeiras.



7. Gonçalves (MG)

Vilarejo com menos de 5 mil habitantes, é um destino com forte apelo para ecoturismo. Suas paisagens de montanha são ideais para caminhadas, enquanto o centrinho oferece opções de arte e gastronomia local.



8. Bueno Brandão (MG)

Conhecida como “cidade das cachoeiras”, tem mais de 30 quedas catalogadas. A maioria delas é acessível por trilhas leves, o que torna o destino atrativo para famílias e amantes da natureza.



9. Delfim Moreira (MG)

Pequena e com jeitão rural, a cidade combina roteiros de ecoturismo com boa culinária regional. Queijos, cachaças artesanais e feiras de produtores locais são destaque no centro da cidade.



10. Passa Quatro (MG)

Além de montanhas e trilhas, é um dos únicos destinos da Serra com passeio de trem turístico. O Trem da Mantiqueira percorre trecho histórico e oferece vistas das montanhas e vales da região.

11. Cristina (MG)

Ainda fora do radar do turismo de massa, Cristina mistura atrações culturais e roteiros rurais. O Museu do Trem e os cafés produzidos na região são pontos de interesse para quem visita.



12. Visconde de Mauá (RJ)

Dividida entre as vilas de Maromba, Maringá e Mauá, a região é conhecida por suas cachoeiras e por atividades como boia-cross, cavalgadas e caminhadas em meio à natureza preservada.