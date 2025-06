Rio Grande vai integrar a agência de desenvolvimento

A Câmara de Rio Grande da Serra aprovou o projeto de lei que autoriza o município a integrar o quadro de associados da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. A sessão extraordinária ocorreu na noite de quarta-feira (25).

Com a aprovação, Rio Grande da Serra se soma a quatro municípios da região – Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Diadema – no esforço de promover, de forma integrada e sustentável, o desenvolvimento econômico e social do Grande ABC, articulando ações entre o poder público e a iniciativa privada. São Bernardo, que é governada pelo presidente do Consórcio Intermunicipal, Marcelo Lima (Podemos), e São Caetano, comandada por Tite Campanella (PL), não são associadas.

Para o presidente da agência, Aroaldo Oliveira da Silva, a entrada de novos municípios reforça o papel estratégico da entidade como articuladora regional. “É uma grande conquista contar com Rio Grande da Serra. A cada dia, torna-se mais evidente a importância de ações coordenadas entre os municípios. A agência tem buscado ser esse espaço de formulação, articulação e mobilização por um desenvolvimento que seja econômico, social e ambientalmente responsável”, afirmou Silva.

Para o prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), a parceria com a agência fortalece a capacidade do município em avançar na construção das políticas em diversas áreas. “A entrada da cidade na agência representa um passo importante na consolidação de uma atuação regional mais integrada, estratégica e eficiente. Temos trabalhado com foco no fortalecimento das políticas públicas que gerem oportunidades, emprego e qualidade de vida para a nossa população, e entendemos que essa união entre os municípios potencializa nossa capacidade de avançar. Acreditamos na força do diálogo, da cooperação e do planejamento coletivo”, comentou.

A expectativa é que a sanção da lei pelo Executivo ocorra nos próximos dias, consolidando a entrada oficial de Rio Grande da Serra na agência.

RETOMADA

O trabalho de retomada da agência, iniciado sob a presidência de Aroaldo Oliveira da Silva, tem como foco o fortalecimento institucional e a ampliação da articulação regional. Paralelamente, foram retomados os diálogos com os diversos setores da economia regional, universidades, representantes do poder público e instâncias estaduais e federais, resultando em ações concretas nas sete cidades e no reforço da posição da região como território estratégico para o desenvolvimento nacional.