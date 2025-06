Última temporada de 'Round 6' estreia com desfecho de Gi-hun

A terceira e última temporada de Round 6 já está disponível na Netflix a partir desta quinta-feira (27). Fenômeno sul-coreano que surpreendeu o público global em 2021, a série chega ao seu desfecho prometendo aprofundar conflitos psicológicos, revelar segredos e encerrar a jornada do protagonista Gi-hun (Lee Jung-jae).

A trama retoma os eventos deixados em aberto nas temporadas anteriores. Após sobreviver aos jogos mortais, Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae) permanece atormentado pelas perdas e pelo funcionamento do sistema por trás das competições. Determinado a derrubar os responsáveis, ele passa a investigar o verdadeiro papel do Líder (Lee Byung-hun), que esteve infiltrado entre os organizadores do jogo.



Criada por Hwang Dong-hyuk, a produção se destacou ao transformar uma crítica social sobre desigualdade e desumanização em um thriller de sobrevivência que quebrou recordes: é, até hoje, a série de língua não inglesa mais assistida da história da Netflix.



A nova temporada promete tensão crescente, reviravoltas e um fim para a história iniciada com o misterioso convite que mudou a vida de centenas de participantes endividados. Com o sucesso global consolidado, a expectativa agora é saber como a série irá encerrar um enredo que se tornou símbolo da ascensão das produções asiáticas no entretenimento mundial.



Round 6 – Temporada final está disponível globalmente para os assinantes da plataforma.