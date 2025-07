Aniversário de 148 anos de São Caetano: veja o que abre e fecha

Nesta segunda-feira (28), São Caetano celebra 148 anos de fundação. Em razão do feriado municipal, diversos serviços públicos terão alterações no funcionamento. Unidades de saúde com atendimento de urgência funcionarão normalmente, enquanto repartições administrativas e outros serviços não essenciais estarão fechados.

Confira o que abre e fecha na cidade:

- Prefeitura – Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);

- Hospital Municipal Maria Braido – Plantão 24 horas;

- Hospital Infantil Márcia Braido – Pronto-Socorro faz plantão 24 horas

- Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin e UPA Julio Marcucci Sobrinho – Plantão 24 horas;

- Odontologia - Plantão 24 horas para casos de emergência na UPA Julio Marcucci Sobrinho;

- Farmácia de Alto Custo - Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);

- UBSs – Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);

- Centro de Imunização - Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);

- Disque Coronavírus (WhatsApp: 4233-4002)- Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7). Cadastros através do WhatsApp;



- Disque Dengue (WhatsApp: 4233-8136) - Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7). Cadastros através do WhatsApp;



- Centro de Gerenciamento de Emergências - CGE (ambulância, PM, GCM, Defesa Civil e trânsito) – Plantão 24 horas pelo 0800 7000 156;

- Núcleo Regional de Hemoterapia - Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);

- Atende Fácil Saúde - Funcionamento somente da Farmácia 24h (entrada pela Avenida Goiás);

- Unidade Básica de Saúde Animal e Hospital Veterinário Universitário Municipal - Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);

- Nosso Prato - Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);



- Coleta de resíduo comum e coleta seletiva – coleta normal todos os dias;

- Parques municipais – Todos os parques funcionam normalmente;



- Atende Fácil – Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);



- Cartórios eleitorais dentro do Atende Fácil - Não haverá expediente no dia 28/7. Retorno na terça-feira (29/7);



- Cemitérios – funcionamento normal, das 7h às 17h;

- Velório – funcionamento 24h.