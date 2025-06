Max lança filmes e especiais com temas que vão do terror psicológico à identidade cultural

A plataforma de streaming Max adiciona ao catálogo, nesta semana, uma nova leva de produções que exploram diferentes estilos e temáticas – do horror psicológico à memória LGBTQIA+, passando pela luta pela preservação da língua irlandesa e um episódio especial voltado ao público juvenil.

Um dos destaques é Criatura Voraz, filme de terror que estreia na sxta-feira (27). A trama acompanha uma psiquiatra com habilidades sobrenaturais que confronta um paciente possuído por um demônio, em sessões que mergulham nas profundezas da mente humana. O longa tem direção de Chad Archibald e é estrelado por Ashley Greene e Shawn Ashmore.

Outro lançamento do dia 27 é Kneecap: Música e Liberdade, cinebiografia do grupo de hip hop gaélico Kneecap. Os integrantes da banda interpretam a si mesmos em uma narrativa que mistura ativismo, crítica social e identidade cultural. A direção é de Rich Peppiatt e o elenco conta com a participação de Michael Fassbender.

LEIA TAMBÉM:

HBO Max anuncia que 'Beleza Fatal' terá especial de reencontro

Já disponível no catálogo, o documentário Enigma resgata histórias de mulheres trans pioneiras como April Ashley e Amanda Lear, além da importância do clube parisiense Le Carrousel nos anos 1950. Dirigido por Zackary Drucker, o filme da HBO oferece uma abordagem histórica e afetiva sobre gênero e resistência.

O público infantojuvenil também tem novidade: Turma da Mônica Jovem: Incertezas, episódio especial de 22 minutos, estreia no dia 27 e dá sequência à primeira temporada da série. O enredo gira em torno dos dilemas amorosos de Mônica e Cebola, entre reencontros e mudanças após as férias escolares. A produção é baseada nos personagens de Mauricio de Sousa e tem realização do Split Studio.

Todas as estreias já estão disponíveis ou chegam ao catálogo da Max até o fim da semana.