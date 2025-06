HBO Max anuncia que 'Beleza Fatal' terá especial de reencontro. Fãs reagem e pedem 2ª temporada

A HBO Max anunciou que Beleza Fatal, primeira novela do serviço de streaming, ganhará um especial de reencontro inédito.

A data de lançamento dos novos episódios ainda não foi revelada.

"E não é que eles voltaram, amades? O elenco e os criadores de Beleza Fatal se reencontram no set da novela para trazer bastidores, reagir a conteúdos exclusivos e muitas histórias especiais", diz a legenda da publicação feita no Instagram do streaming.

Nos comentários, fãs celebraram a notícia, mas também aproveitaram a oportunidade para pedir uma segunda temporada da produção. "Max, querida, não adianta ficar revivendo o que passou, faça logo a segunda temporada e vida que segue", disse um internauta. "Maxinha, é seu dever renovar Beleza Fatal", escreveu outro.

Criada por Raphael Montes, Beleza Fatal acompanha a vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra Lola (Camila Pitanga), após ver a mãe ser presa injustamente. A novela estreou em 27 de janeiro e seus capítulos e, desde então, a Max liberou 5 capítulos semanalmente. O último episódio foi exibido apenas no dia 21 de março.

