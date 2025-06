Shopping de São Bernardo realiza evento de adoção de cães e gatos neste domingo (29)

Acontece neste domingo (29) o evento de adoção de cães e gatos do São Bernardo Plaza, que acontece em parceria com a ONG 100% Proteção Animal. A próxima edição do evento será das 13h às 17h, no Piso L0 – em frente à Smart Fit. O evento faz parte do calendário fixo do shopping e acontece mensalmente, sempre no último domingo do mês, recebendo pets que estão em busca de um novo lar.

Para realizar a adoção, é necessário que o adotante apresente um comprovante de endereço e seja maior de 18 anos. Cães sem raça definida não possuem taxa para adoção, já cães de pequeno porte e de raça específicas, possuem uma taxa que é usada para custear a castração dos animais. Além disso, os interessados em adotar um melhor amigo, devem passar por uma breve entrevista com o time da ONG.

Praça de Alimentação Pet

Abraçando ainda mais o público que frequenta o shopping com os seus melhores amigos peludos, o São Bernardo Plaza disponibiliza uma praça de alimentação pet. O espaço dispõe de mesas, cadeiras e potes para água e ração.

É necessário a permanência dos tutores junto de seus pets durante todo o período de permanência no espaço. Localizada no Piso L3, a Praça Pet funciona de segunda a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.