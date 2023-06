4 dicas para garantir um banho quente com chuveiro elétrico

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/06/2023 | 15:56



É decepcionante desejar um banho quente e confortável no inverno e o chuveiro elétrico não atender à expectativa. Pensando nisso, Edson Suguino, engenheiro da Lorenzetti, apresenta quatro dicas práticas para enfrentar o frio com sucesso. Confira!

1. Escolha do chuveiro ideal

Para garantir um banho quente com chuveiro elétrico e sem desperdícios, além do design, é necessário se atentar à potência do produto e à instalação elétrica. Os chuveiros com maior potência aquecem mais, porém, a instalação elétrica deve ser compatível com esta potência. “Se a fiação não for compatível, o disjuntor pode desligar sozinho. Além do desconforto da interrupção do banho, o sinal é de alerta ao risco de danos para o sistema elétrico da casa”, explica Edson.

2. Atenção dobrada na instalação

A instalação correta é fundamental. É necessário seguir à risca o manual do produto. “Muitas pessoas utilizam plugues e tomadas para fazer as instalações, o que não é recomendado. Isso pode trazer riscos para os usuários, além de prejudicar o desempenho do produto”, destaca o engenheiro.

3. Conforto e economia para um banho quente com chuveiro elétrico

Os reguladores de temperatura dos chuveiros são funcionalidades que algumas pessoas costumam desprezar. Porém podem ser importantes aliados para contar com um banho confortável e ainda reduzir o consumo elétrico. Por exemplo, em um dia em que há mais calor, mesmo no inverno, ao selecionar o modo “Verão”, além de garantir água quente na medida certa, o usuário economiza na conta de luz.

4. Olha a pressão!

Excesso de pressão pode impactar no desempenho do chuveiro elétrico. Quanto maior o volume de água, menor será o aquecimento. Neste caso, a dica é instalar o redutor de pressão que acompanha o chuveiro. “Alguns modelos possuem o redutor de pressão automático que já vai instalado e regula a vazão de acordo com a pressão recebida”, pontua o especialista.