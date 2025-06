Will Smith finalmente explica por que recusou fazer 'A Origem', de Christopher Nolan; entenda

Vencedor do Oscar de Melhor Ator por "King Richard: Criando Campeãs" e principal rosto de franquias como "Os Bad Boys" e "MIB: Homens de Preto", Will Smith tem uma carreira marcada também por projetos que ele rejeitou ao longo dos anos. Depois de rejeitar "Matrix" e "Django Livre", o ator revelou em entrevista recente que não aceitou estrelar "A Origem", sucesso de Christopher Nolan.

"Chris Nolan me ofereceu A Origem primeiro e eu não entendi", contou ele à rádio KISS XTRA. "Acho que nunca disse isso em voz alta."

Smith teria sido abordado pelo cineasta para viver o protagonista Cobb, papel que eventualmente foi para Leonardo DiCaprio.

Comparando sua rejeição a A Origem a Matrix, Smith admitiu que conceitos de ficção científica com realidades alternativas tendem estar além da sua compreensão. "Agora que penso nisso, esses filmes com realidades alternativas, os cineastas não explicam muito bem. Mas me sinto ferido por negá-los."

Sucesso de bilheteria e no Oscar

Com DiCaprio no papel principal, A Origem se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria da carreira de Nolan, arrecadando US$839 milhões ao redor do mundo.

O filme ainda conquistou quatro Oscars: Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Fotografia. A Origem está disponível na Max.