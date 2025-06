Veja o obituário do Grande ABC deste dia 20 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Isabel Maria dos Santos, 96. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Gonçalves de Melo, 92. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inez Pasquali Fabri, 90. Natural de Criciúma (Santa Catarina). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Irene Bassi, 84. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ismael Quentino da Piedade, 80. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

José Olímpio dos Santos, 76. Natural de Igaratá (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Di 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Castro Marques, 74. Natural de Aparecida (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Sueli Persona, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Machado, 65. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria Ferreira da Costa, 64. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim Monte Verde, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Luiz, na Capital.

José Luiz Robim, 63. Natural de Pompéia (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Analista de RH. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson de Lima, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Laboratorista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Marcos Arlindo Kenes, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

José Aparecido Pinheiro, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria das Dores Marques Dias, 92. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Benedita Cavalcante dos Santos, 82. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Núbia Alves dos Santos Rodrigues, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Cristiane Maria Rossetto, 56. Natural de São Manuel (SP_). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Professora. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Wilson José da Trindade, 81. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Maria Madalena Domingues Antonio, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Maria Aparecida de Freitas, 56. Natural de São João do Manhuaçu (Minas Gerais). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.