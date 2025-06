Comunidade unida por mais segurança

Com o lema “Juntos, somos mais fortes”, o Programa Vizinhança Solidária chegou com tudo aos bairros Jardim Guapituba e Jardim Idel, em Mauá. A iniciativa, encabeçada pelo vereador Denis Caporal (Podemos), já iniciou a transformação da relação entre vizinhos e segurança. Placas começaram a ser instaladas nas casas, marcando o compromisso dos moradores com uma comunidade mais atenta, unida e protegida. O programa aposta na prevenção, no olhar atento da população e no espírito de colaboração. A ideia é simples e poderosa: vizinhos de olho, ajudando uns aos outros e em contato direto com as forças de segurança. “É uma ferramenta eficaz para prevenir crimes e promover o bem-estar coletivo”, destacou o vereador, defensor da segurança comunitária na cidade.

Bastidores

Reconhecimento

Por ocasião de seus 67 anos de circulação ininterrupta no Grande ABC, celebrados em 11 de maio, o Diário vai ser homenageado em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 7 de agosto, às 19h, no Plenário Juscelino Kubitschek. A distinção foi proposta pelo deputado estadual Thiago Auricchio (PL-foto), que possui domicílio eleitoral em São Caetano. Na justificativa, o parlamentar destacou a trajetória do jornal na defesa intransigente dos interesses dos moradores das sete cidades.

Logística

Após atrair para a Avenida dos Estados a Goodman, gigante do setor com sede na Austrália, a Prefeitura de Santo André está prestes a anunciar a chegada de outra companhia do ramo logístico ao endereço. Fonte do governo confirmou à coluna que a área de 200 mil metros quadrados pertecente à Funcef (Fundação dos Economiários Federais) – terceiro maior fundo de pensão do Brasil, com mais de R$ 105 bilhões em ativos e 140 mil associados, todos eles funcionários da Caixa – e localizada na mesma via, próximo ao Auto Shopping Global, está em estágio avançado de negociação com mais uma portentosa empresa do segmento.

Capital(ismo ou comunismo?)

E aquele anedótico articulista que, julgando-se o único com capital intelectual para analisar a chegada de unidade da Shopee em São Bernardo, conforme antecipado por esta coluna, acredita que a gigante singapurense do comércio eletrônico é, na verdade, chinesa?

Saúde

Mais recursos para a Saúde. Esse foi o conteúdo da reunião do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), como o deputado Oseias de Madureira (PSD), membro do Conselho Estadual do setor, em encontro na manhã da última segunda-feira (16) no Paço. O chefe do Executivo diademense, que herdou uma cidade endividada e com problemas em com filas de pacientes nos corredores do Hospital Piraporinha, mas com mudanças administrativas conseguiu garantir melhor atendimento, busca junto ao parlamentar destravar recursos com o governo de São Paulo, principalmente para investimentos no fator humano nas especialidades médicas.

Farmácia 24h

O vereador de São Bernardo Lucas Ferreira (PL) afirmou que abriu diálogo com o governo para implementação de farmácias 24h nas UPAs (Unidade de Pronto Atendimento). A proposta tem como obietivo suprir uma das maiores carências do sistema de pronto atendimento: o acesso imediato dos medicamentos após consulta. “A saúde precisa ser resolutiva. A pessoa que procura uma UPA está fragilizada e precisa sair de lá com cuidado completo. Não faz sentido ser atendido e não conseguir iniciar o tratamento por falta de acesso do medicamento.”