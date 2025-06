Papa Leão XIV é parente distante de Madonna, Justin Bieber e outros famosos, diz investigação

Uma ampla investigação publicada pelo jornal The New York Times revelou que o papa Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, é parente distante de diversas figuras mundialmente conhecidas, como os cantores Madonna e Justin Bieber. O levantamento genealógico identificou ancestrais comuns entre o pontífice e as celebridades ao traçar sua árvore genealógica por mais de 12 gerações.

A análise foi conduzida pelo historiador Henry Louis Gates Jr., do programa Finding Your Roots, da emissora PBS, em parceria com os grupos American Ancestors e Cuban Genealogy Club de Miami.

O estudo indica que o papa tem como ancestral o canadense Louis Boucher de Grandpré, nascido na cidade de Trois-Rivières, em Quebec. É a partir dele que surgem os vínculos familiares com nomes como Madonna e Bieber, além de Angelina Jolie, Hillary Clinton, Pierre e Justin Trudeau e Jack Kerouac.

O estudo também apontou diversidade das origens do pontífice norte-americano. Foram identificados mais de 100 antepassados de Leão XIV, com origens majoritárias na França, Itália e Espanha. Parte da linhagem materna remonta à Espanha do século 16, passando por Cuba e pelo Canadá. Já o lado paterno tem raízes principalmente italianas e francesas.

Entre os dados mais curiosos, destaca-se que quatro dos 11 bisavôs do papa constam em um censo de 1573 como "hidalgos", uma classe nobre sem títulos, na região de Isla, no norte da Espanha. Também há registros de um antepassado que foi capitão da Armada Real e de outro que atuou como contador do tesouro na Cuba colonial, no século 17.

A árvore genealógica também aponta um parentesco distante com Antonio José de Sucre, herói da Batalha de Ayacucho e figura central na luta contra o colonialismo espanhol na América Latina.