PM reage a tentativa de roubo e troca tiros com criminosos em Santo André

Um PM (policial militar) de 31 anos, que estava de folga, reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com criminosos na noite de quarta-feira (25), na Rua Antônio Barreiros, no bairro Vila Guaraciaba, em Santo André. De acordo com informações apuradas pelo Diário, o agente chegava em casa de moto quando foi abordado por um suspeito armado.

Na noite do ocorrido, duas motos passaram pela rua no momento da chegada do policial, cada uma ocupada por um indivíduo. A primeira seguiu o trajeto normalmente, mas a segunda retornou e anunciou o roubo. O PM desceu rapidamente de sua motocicleta, arremessou o próprio veículo contra o assaltante e correu para se proteger.

O criminoso disparou três vezes em direção ao agente, que não foi atingido. Em resposta, o policial atirou 12 vezes contra o suspeito e o comparsa, que voltou para resgatá-lo. Os dois conseguiram fugir, deixando para trás uma das motocicletas, que estava com a placa adulterada.

A Polícia Civil acionou a perícia e apreendeu a arma do agente, que foi encaminhada ao Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como tentativa de roubo e localização/apreensão de veículo no 6º Distrito Policial de Santo André. Diligências seguem em andamento para identificar os autores do crime.

