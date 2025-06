Polícia Civil de Santo André apreende menores por tentativa de latrocínio

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos e um homem foi preso na quarta-feira (25), em Santo André, acusados de envolvimento em uma série de roubos e furtos, entre eles, uma tentativa de latrocínio que, segundo informações da polícia, teria deixado um homem de 55 anos tetraplégico após ser baleado no pescoço, na Rua Cretã, bairro Parque Novo Oratório. A operação foi conduzida por policiais civis do 5º Distrito Policial.

A ação foi deflagrada por volta das 5h da manhã, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar na comunidade São Nicolau, na Zona Leste da Capital. De acordo com a polícia, os adolescentes foram surpreendidos ainda dormindo. No local, foram apreendidas roupas que teriam sido usadas no dia do crime.

“Nenhum crime deixa de ser investigado com rigor e a prova disso é o resultado dessa investigação”, pontuou o titular do 5°DP, Matheus Rezende.

O crime mais grave ocorreu no dia 19 de maio, quando a vítima, identificada como Francisco João, foi abordada por dois assaltantes enquanto caminhava para buscar a esposa no trabalho. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, após ter os pertences roubados, foi atingido por um disparo.

RASTRO DO CRIME

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que a moto usada na ação havia sido furtada naquela mesma manhã por Matheus Cordeiro de Morais, 25, que é investigado. O veículo, uma BMW GS-650, foi vendido aos adolescentes. Com ela, os menores seguiram até a Vila Alpina, em São Paulo, onde roubaram uma Yamaha MT azul. Segundo a polícia, durante esse roubo, houve uma tentativa de disparo contra uma vítima, mas a munição falhou.

Em seguida, foram para o bairro Camilópolis, em Santo André, onde assaltaram três pedestres. Com receio de que a Yamaha estivesse rastreada, abandonaram o veículo e retomaram a posse da BMW.

Foi com essa moto que, ao abordar Francisco João, um dos menores teria disparado no pescoço da vítima. O suspeito de fornecer armas aos menores, Adryan Queiroz da Silva, 22, foi preso.

Ainda segundo a polícia, os adolescente voltaram a Santo André no último dia 11 para tentar assaltar uma família. Na noite de terça-feira (24), a dupla e outros dois adolescentes, assaltaram três pessoas nos bairros Jardim Rina e Capuava.

Todos foram ouvidos e confessaram os crimes.