Policial civil é morto a tiros durante assalto em São Bernardo

A Polícia Civil investiga a morte de um policial civil durante um assalto na noite de domingo (22), em São Bernardo. O agente fazia a segurança de uma empresa, junto com um policial penal, quando foi surpreendido por criminosos armados.



O policial foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O colega que o acompanhava foi rendido e amarrado pelos assaltantes. Após o crime, os suspeitos fugiram.



A ocorrência segue em andamento e, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil trabalha para identificar e capturar os envolvidos. Todas as circunstâncias do crime estão sendo apuradas.

Confira a nota da SSP (Secretaria de Segurança Pública) na íntegra:

"A Polícia Civil de São Bernardo investiga um latrocínio que vitimou um policial civil, na noite de domingo (22). O agente realizava a vigilância, juntamente com um policial penal em uma empresa, quando foi abordado por criminosos que atiraram em sua direção. O outro agente foi amarrado pelos criminosos, que fugiram. A ocorrência está em andamento. Todas as circunstâncias dos fatos são investigadas e as diligências estão em andamento para identificar e prender os criminosos."