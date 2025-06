Companhia aérea lança nova linha de brinquedos infantis a bordo

A companhia aérea Emirates anunciou nesta terça-feira (17) o lançamento de uma nova linha de brinquedos e bolsas voltada ao público infantil. Os itens começarão a ser distribuídos durante o verão no Hemisfério Norte, período de alta temporada em que a empresa estima transportar cerca de um milhão de crianças em voos internacionais.



Os kits são divididos em faixas etárias – de 0 a 2 anos, de 3 a 6 anos e de 7 a 12 anos – e reúnem brinquedos, materiais lúdicos e acessórios como mochilas e bolsas temáticas. Os temas da nova coleção fazem referência a esportes como futebol, tênis, rúgbi, vela e críquete, além de áreas como música e literatura. Segundo a empresa, parte dos materiais usados é reciclável, incluindo poliéster reaproveitado e papel certificado.



Para bebês e crianças pequenas, os kits incluem itens básicos de viagem, como trocador, babador, lenços umedecidos, colher-mordedor e cobertor. Também fazem parte brinquedos de pelúcia vibratórios e cremes hidratantes. Crianças de 3 a 6 anos recebem mochilas e revistas com jogos, atividades e personagens colecionáveis. Para a faixa de 7 a 12 anos, há bolsas esportivas e temáticas para uso fora do voo, como para natação ou passeios de fim de semana.



Além da oferta a bordo, parte dos produtos está disponível para compra na loja oficial da Emirates. O portfólio inclui bonés, camisetas, estojos, garrafas, brinquedos de madeira e até fantasias de comissário(a) de bordo e piloto, com versões para bebês e crianças.



A ação integra a estratégia da companhia para reforçar a experiência de viagem de famílias e passageiros infantis durante períodos de maior demanda, como as férias escolares no meio do ano.