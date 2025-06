Governo libera R$ 25 milhões para o Instituto Federal de Diadema

A unidade do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) de Diadema está mais próxima de sair do papel. Na última semana foram liberados R$ 25 milhões para a aquisição do imóvel do futuro campus do IFSP no município. A unidade foi anunciada em meados de março de 2024 e será implementada no Centro Cultural Okinawa (Avenida Sete de Setembro, 1.670).

Questionada, a Prefeitura de Diadema informou que o IFSP ‘é um equipamento federal, a desapropriação é feita diretamente entre o MEC (Ministério da Educação e Cultura) e o proprietário do prédio, não passando pelo município’. “Porém, teremos uma reunião amanhã (hoje), às 10h, com a direção do Instituto Federal para ter mais detalhes e ajudar a definir os cursos que serão ofertados”, afirmou a gestão Taka Yamauchi (MDB).

Segundo o IFSP, após a finalização dos trâmites da desapropriação, o espaço passará por reformas e ampliação. Também será feito estudo para definição dos cursos a serem ofertados. As aulas devem ter início no primeiro semestre do ano que vem.

O vereador de Diadema Josa Queiroz (PT), que acompanhou desde o início o processo para implementação da unidade a cidade, afirmou que na última semana foi informado por pessoas do MEC que o processo da desapropriação havia avançado.

“Até o ano passado estávamos muito próximos desse debate, que é a vinda do Instituto Federal para Diadema, inclusive do processo de desapropriação. Houve essa mudança de governo e a interrupção por parte do poder público local na democratização das informações”, destacou o petista.

Josa afirmou ainda que está aguardando mais informações por parte do MEC sobre a continuidade do processo. “É com muita alegria que estamos avançando nessa conquista, que é a vinda do Instituto Federal para Diadema”, pontuou.

No Grande ABC, Mauá também receberá um campus e, segundo a assessoria do Instituto Federal, o processo passa pela definição do espaço que vai receber a unidade. “A definição de um local é essencial para destravar os próximos passos”, informou o instituto ao Diário.

Em relação ao equipamento onde será instalado o IFSP, a assessoria do governo Marcelo Oliveira (PT) informou que a aquisição do prédio da Fama (Faculdade de Mauá), na Vila Noemia, já está na fase de documentação.

Segundo o IFSP, com o local definido serão realizadas no mínimo três audiências públicas com a sociedade de Mauá, para estabelecer os eixos tecnológicos e os cursos a serem ofertados, alinhando-os com as necessidades e a vocação da cidade. “A partir dos cursos definidos, será possível detalhar o investimento necessário para infraestrutura, equipamentos e contratação de servidores”, destacou.





POLOS

O IFSP já possui dois Polos de EAD (Educação a Distância) no Grande ABC. O primeiro foi entregue no ano passado em Rio Grande da Serra. A unidade conta com duas salas na Emeb Rachel Silveira Monteiro. Em abril foi a vez de Ribeirão Pires receber um Polo, localizado nas dependências da Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm, no Centro.

