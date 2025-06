Veja o obituário do Grande ABC deste dia 17 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria Carolina do Lago Martins, 101. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoela Corado da Silva, 89. Natural de Sabino (SP). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

José Vicente de Paula, 87. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edivaldo Custódio dos Santos, 86. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idelfonso Paiva de Araújo, 75. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sonia Aparecida Paschoalotti, 69. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Antonia da Conceição Ferreira, 63. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida da Penha de Souza, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Professora. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Laura Giorgio Marrano, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Assistente social. Dia 12. Crematório Eternos, em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Francisco Erinaldo dos Santos, 47. Natural de Pedro II (Piauí). Residia em Utinga, Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Florinda Segura Lourenço, 85. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Maria Tereza Leão de Oliveira, 70. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

Roberto Soares Pinto, 65. Natural de São Paulo. Residia na Vila Alpina. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nadir Bácaro Tozo, 81. Natural de Oriente (SP). Residia no Jardim Paineiras, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.

João Gonçalves de Almeida, 80. Natural de Pocrane (Minas Gerais). Residia no Jardim das Laranjeiras (Zona Sul da Capital). Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Ana da Silva, 73. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Jardim da Colina.

Zenaide Aparecida Correa, 71. Natural de Itararé (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio João Marinho, 70. Natural de Jataúba (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Jorge Teruo Otto, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Kaique Fernandes Lopes, 17. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Lopes Batista, 85. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.