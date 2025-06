Skatistas hostilizam Bolsonaro durante protesto na Paulista

Um grupo de skatistas causou repercussão ao cruzar a Avenida Paulista, neste domingo (29), entoando gritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que participava de uma manifestação no local. O ato, convocado por apoiadores do ex-mandatário, protestava contra o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.



A cena aconteceu em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), onde Bolsonaro e seus simpatizantes estavam concentrados com faixas e bandeiras. Ao passarem pelo trecho, os skatistas gritaram palavrões direcionados ao ex-presidente, gerando reações entre os manifestantes, mas sem registro de confronto.



Essa é a sexta vez que Bolsonaro convoca atos públicos desde que deixou a Presidência, em 2022. O lema do protesto deste domingo era “Justiça Já” e mirava diretamente a análise do STF sobre a atuação do ex-presidente na articulação golpista investigada pela Polícia Federal.