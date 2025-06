Com mais voos, América Latina tem queda no número de malas extraviadas

O índice de extravio de bagagens nos aeroportos da América Latina e do Caribe caiu quase 15% em 2024, mesmo com o crescimento no volume de passageiros. Segundo relatório da SITA, empresa especializada em tecnologia para o setor aéreo, a taxa na região passou de 6,43 para 5,5 malas extraviadas a cada mil passageiros. A queda é atribuída a investimentos em rastreamento em tempo real, automação e melhorias operacionais.

No cenário global, a taxa também recuou, de 6,9 para 6,3 extravios por mil passageiros. O total de malas extraviadas no mundo ficou em 33,4 milhões, ligeiramente abaixo dos 33,8 milhões registrados no ano anterior, mesmo com um crescimento de 8,2% no tráfego aéreo internacional.



A maioria dos extravios ainda ocorre durante conexões entre voos. Em 2024, 41% dos problemas ocorreram nessa etapa da viagem. Também foram identificadas falhas como erros de etiquetagem, problemas operacionais e extravios relacionados a condições climáticas ou restrições de capacidade.



Mais de dois terços das bagagens extraviadas no mundo foram devolvidas em até 48 horas por meio da plataforma WorldTracer, da SITA. O sistema permite que companhias aéreas localizem e restituam malas aos passageiros com mais agilidade. Uma das inovações recentes foi a integração com o recurso de localização de AirTags, da Apple, adotado por empresas como British Airways, Lufthansa e Qantas.



Ainda assim, o setor calcula perdas de US$ 5 bilhões com o manuseio inadequado das bagagens, incluindo custos com logística de devolução, atendimento ao cliente e perda de produtividade.



Para reduzir ainda mais os índices, o setor aéreo está adotando o padrão Modern Baggage Messaging (MBM), que deve melhorar a qualidade dos dados e diminuir falhas no transporte de malas. A expectativa é que, com essa medida e a ampliação de tecnologias como rastreamento digital e despacho biométrico, os extravios continuem em queda nos próximos anos.



O relatório analisou dados de 280 companhias aéreas e considerou informações da IATA, associação que representa empresas aéreas de todo o mundo.