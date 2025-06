Marcelo Oliveira anuncia local do Instituto Federal em Mauá

A Prefeitura de Mauá avançou rumo à concretização de seu primeiro campus do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo). Durante a sexta audiência pública do PPA Participativo 2026/2029, realizada nesta segunda-feira (16) na Vila Assis Brasil, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) anunciou o local escolhido para sediar a unidade: o prédio da antiga Faculdade Fama, localizado na Vila Noêmia. A chegada do Instituto Federal à cidade já havia sido confirmada pelo presidente Lula em fevereiro de 2024.

A definição do espaço foi fruto de articulações entre o governo municipal e representantes da instituição. Na última sexta-feira (13), secretários da Prefeitura se reuniram com membros do Instituto Federal e entregaram um relatório detalhado com os principais eixos de empregabilidade do município. O documento — elaborado pelas secretarias de Educação, Relações Institucionais, Trabalho, Renda e Empreendedorismo, e Desenvolvimento Econômico — servirá de base para a definição das diretrizes curriculares do novo campus.

Para Marcelo Oliveira, a implementação do IFSP atende diretamente às principais demandas da população ouvidas nas audiências do PPA. “Qualificar o trabalhador de Mauá, aqui mesmo na cidade, é uma reivindicação constante. Agora, esse sonho está se tornando realidade”, afirmou.

A expectativa é de que o novo campus forme até 800 alunos por ano, ampliando significativamente as oportunidades de formação técnica para os jovens e trabalhadores de Mauá. A escolha do prédio da antiga Fama foi estratégica: o local demanda poucas adaptações estruturais e os recursos federais para o projeto devem ser liberados em breve.

PROTAGONISMO

A próxima etapa do processo prevê a realização de audiências públicas específicas, nas quais a população poderá contribuir com sugestões para o modelo pedagógico e administrativo da nova unidade, garantindo que ela atenda efetivamente às necessidades locais.

Participaram da reunião com o Instituto Federal a futura diretora do campus Mauá, Tamyres Bonilha; o diretor do campus Diadema, Carlos Eduardo Procópio; e a técnica-administrativa Fernanda Pereira. Representando o governo municipal, estiveram presentes os secretários Gilmar Silvério (Educação), Edilson de Paula (Relações Institucionais), Elton Carvalho (Trabalho, Renda e Empreendedorismo) e Cícero Martinha (Desenvolvimento Econômico).

A chegada do Instituto Federal em Mauá responde a uma demanda histórica por mais oportunidades de qualificação técnica e acesso à educação pública e de qualidade — uma pauta recorrente nas discussões do PPA Participativo.

