Vereador Lucas Ferreira articula farmácia 24h nas UPAs

O vereador Lucas Ferreira (PL), de São Bernardo, está articulando com o governo municipal a implementação de farmácias 24 horas nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da cidade. A proposta busca garantir que os pacientes tenham acesso imediato aos medicamentos prescritos, especialmente durante atendimentos noturnos e emergenciais, suprindo uma das principais deficiências do sistema de pronto atendimento.

Segundo o vereador, atualmente muitos pacientes que recebem atendimento médico após as 20h saem das UPAs com a receita em mãos, mas sem ter onde adquirir os remédios necessários, o que pode agravar o quadro de saúde e levá-los a retornar às unidades em menos de 24 horas. Diante dessa realidade, o liberal iniciou conversas com o secretário municipal da Saúde, Jean Gorinchteyn, e com o prefeito Marcelo Lima (Podemos), apresentando a iniciativa como uma forma de tornar a saúde pública mais resolutiva.

Segundo Lucas Ferreira, é essencial que a pessoa que procura uma UPA, geralmente em um momento de fragilidade, possa sair do local com o tratamento iniciado. “A saúde precisa ser resolutiva. A pessoa que procura uma UPA está fragilizada e precisa sair de lá com dignidade e cuidado completo. Não faz sentido ser atendido e não conseguir iniciar o tratamento por falta de acesso ao medicamento”, afirmou.

Conforme o parlamentar, a proposta traz benefícios importantes, como o início imediato do uso dos medicamentos prescritos, o que pode evitar complicações e internações desnecessárias. Além disso, promove justiça social ao atender principalmente famílias que não têm condições de arcar com os custos de farmácias particulares durante a madrugada, além de contribuir para desafogar o sistema de saúde, reduzindo o número de retornos às unidades.

A iniciativa foi bem recebida pela gestão municipal. O vereador destacou que o secretário demonstrou sensibilidade e abertura ao diálogo técnico, enquanto Marcelo Lima se mostrou receptivo à construção conjunta de uma solução viável. “Estamos muito otimistas. Esse é um passo importante rumo a uma saúde pública mais humana, acessível e eficiente. Agradeço ao Dr. Jean pela escuta atenta e ao prefeito Marcelo Lima pela disposição em analisar e considerar essa pauta tão urgente. A saúde não pode esperar”, concluiu Lucas Ferreira.

LEIA TAMBÉM

Lucas Ferreira amplia Frente Antipedofilia para a Capital