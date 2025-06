Azul recebe reconhecimento internacional por atuação regional

A companhia aérea Azul foi eleita a melhor companhia regional da América do Sul na edição 2025 do World Airline Awards, premiação organizada pela consultoria britânica Skytrax. Os resultados foram anunciados nesta terça-feira (17) durante o Paris Air Show, um dos principais eventos da aviação global.



O prêmio é baseado em uma pesquisa de satisfação com passageiros de diferentes nacionalidades, que avaliam mais de 300 companhias aéreas em critérios como serviço de bordo, conforto, atendimento e limpeza das aeronaves.



A Azul opera a maior malha aérea doméstica do Brasil em número de voos e destinos, com forte presença em cidades de médio e pequeno porte. A companhia já havia sido reconhecida na mesma categoria em edições anteriores da premiação.



Outros reconhecimentos



Na semana anterior, a Azul também recebeu dois prêmios no APEX Best Awards 2025, em cerimônia realizada em Dublin, na Irlanda. A empresa foi destacada nas categorias de Melhor Serviço de Cabine e Melhor Entretenimento a Bordo. A premiação é promovida pela APEX (Airline Passenger Experience Association) e considera dados de avaliação coletados por meio do aplicativo de organização de viagens TripIt.



A Azul é a única companhia brasileira premiada nas edições 2025 das duas iniciativas. Ambos os reconhecimentos ocorrem em meio à retomada do setor aéreo, com aumento da demanda por voos domésticos e regionais no Brasil.