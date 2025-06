São Caetano inicia Programa de aceleração de startups

A Prefeitura de São Caetano iniciou na última segunda-feira (16) o Programa de Aceleração de Startups com as 43 empresas selecionadas que se inscreveram no edital deste semestre. A iniciativa é conduzida em parceria com a Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação) e pelo Parque Tecnológico Municipal.

O programa oferece suporte técnico, capacitações, mentorias, networking e conexão com investidores e grandes empresas, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação, gerar empregos qualificados e impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade e da região.

“O início do programa é um marco para São Caetano, pois ao apoiar essas startups, estamos investindo diretamente na nova economia, na geração de empregos qualificados e na transformação digital dos negócios”, afirmou o secretário Pio Mielo.

As startups selecionadas atuam em áreas como tecnologia, sustentabilidade, saúde, educação, fintechs, indústria 4.0, economia criativa e impacto social.