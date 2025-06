Rio Grande da Serra encerra trabalho do canil da GCM

A Prefeitura de Rio Grande da Serra encerrou temporariamente o trabalho do GOC (Grupo de Operações com Cães) da GCM (Guarda Civil Municipal) após seis anos de atuação. A iniciativa, que começou com a história da guarda na cidade, foi descontinuada em maio porque os quatro animais que integravam a equipe não eram de propriedade da Prefeitura.

Segundo a gestão, foi priorizado o uso de cães próprios. “Evitando convênios ou contratos com terceiros para garantir maior autonomia e controle sobre o trabalho desenvolvido”. A Prefeitura disse ainda que o canil está passando por um processo completo de reestruturação, com previsão de receber novos animais – a data não foi informada.

Os animais em questão são Apollo, 5 anos, da raça pastor holandês; Orion, 2 anos e meio, da raça bloodhound, e Yuri, 3 anos e meio, da raça pastor-belga malinois. Os três animais atuavam na busca de desaparecidos e salvamento de pessoas. Apesar de ainda estar em treinamento, a golden retriever Lizzie, de apenas 1 ano e meio, também foi homenageada pelos serviços prestados como cão de assistência terapêutica na comunidade.

Apollo era o único que realizava, além dessas funções, a de detecção de entorpecentes. O pastor holandês, que possui três habilitações e foi campeão nacional das olimpíadas CBKC 2023, participou de sete ocorrências de busca de pessoas desaparecidas e encontrou três corpos. Um dos maiores e mais recentes destaques é participação nas buscas de uma chácara em Santo André que era utilizada como fábrica de entorpecentes do PCC (Primeiro Comando da Capital). O caso aconteceu em julho deste ano e o cão Apollo ajudou a encontrar duas toneladas de drogas, entre crack e cocaína.

Os quatro cães que integravam o canil de Rio Grande da Serra pertencem ao guarda civil Renan Bressani, que não quis se manifestar sobre o assunto. Em novembro do ano passado, a equipe do GOC foi homenageada pela Câmara Municipal. Na ocasião, a solenidade destacou o trabalho de segurança realizado pelos agentes e pelos cães, além da atuação animal em ações sociais com a comunidade.

“A Prefeitura reconhece a importância fundamental do canil tanto nas operações da guarda quanto em ações sociais. Por isso, o espaço receberá o maior investimento do ano de 2025, com aquisição de novos cães, construção de baias modernas e formação de uma nova equipe de treinamento”, informou o Paço.