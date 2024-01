Rua em Alerta: moradores andreenses criam o próprio sistema de segurança

Para se defender de frequentes tentativas de assalto e invasão, moradores da Rua Jurema, na Vila Humaitá, em Santo André, criaram o próprio sistema de defesa e segurança. Com o investimento de 3 mil reais, rateado entre as 50 famílias residentes no endereço, o sistema completa em novembro três meses de instalação e redução nos delitos observados no local.

"Começamos com panelaços, depois outros vizinhos tentaram responder às tentativas de assalto com apitaços. Mas também havia medo em pôr a cara na janela e fazer barulho, pela exposição", explica o morador há 48 anos no endereço e responsável pela sugestão da tecnologia, Ronaldo Denardo.

Para tirar o projeto do papel, ao todo, foram instaladas quatro sirenes de alarme fixadas nos postes residenciais receptores de fiações. O equipamento, que permite a identificação de histórico e acionamento dos moradores por aplicativo, ainda opera com o auxílio de oito giroflex transpassados de lado a lado e estiados com cabo de aço.

"Depois dos primeiros flagras, não tivemos mais nenhuma ocorrência. Os infratores não se atrevem mais, o sistema coletivo foi notório para o bairro", finaliza otimista Denardo.