Santo André digitaliza trâmite para castração de cães e gatos

A Prefeitura de Santo André deu um passo no cuidado com os animais. Agora, os tutores que desejam castrar seus cães ou gatos não precisam mais comparecer à Gerência de Controle de Zoonoses ou ao Hospital Veterinário Municipal para fazer a solicitação. O processo passou a ser totalmente digital, podendo ser feito pelo Portal de Serviços da Prefeitura, aplicativo Colab ou WhatsApp, por meio do número (11) 4433-0123.

A medida, implementada pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, já está em funcionamento e tem como principais objetivos facilitar o acesso do munícipe ao serviço de castração, incentivar a guarda responsável dos animais e contribuir para o controle populacional de cães e gatos no município.

Para realizar o cadastro, o tutor precisa residir em Santo André (com exceção dos casos em que o animal tenha sido adotado por meio de órgãos públicos municipais), e o animal deve ter mais de quatro meses de idade e estar em boas condições de saúde. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência atualizado (com no máximo três meses) e o registro do animal na plataforma SinPatinhas. Informações no telefone 4433-1957.